قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نارا وتتوغل شرقي قطاع غزة

أفاد تقرير فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صباح اليوم الإثنين شرقي قطاع غزة. كما توغلت آليات إسرائيلية لمسافة محدودة شرقي القطاع.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن القوات أطلقت النار من الأبراج العسكرية الإسرائيلية صوب أراض زراعية شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما اضطر المزارعين إلى ترك أراضيهم.

وكانت الحدود الشرقية لقطاع غزة شهدت الليلة الماضية إطلاق نار صوب شبان يطلقون على أنفسهم "وحدة الإرباك الليلي"، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم على الأقل.

في غضون ذلك، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية لمسافة محدودة ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وذكرت الوكالة أن جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت إنطلاقا من بوابة أبو سمرة باتجاه الشرق وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في الأراضي بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء أعمال تمشيط على امتداد السياج الأمني بمحيط غزة بعد رصد طائرة صغيرة بدون طيار.

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