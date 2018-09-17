ارتفاع عدد ضحايا إعصار فلورنس بأمريكا إلى 15 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا إعصار فلورنس الذي ضرب الولايات المتحدة إلى 15 قتيلا عشر وفيات في كارولاينا الشمالية وخمسة في كارولاينا الجنوبية، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وخفّض تصنيف العاصفة فلورنس الى منخفض استوائي أمس الأحد، لكنّ الرياح لا تزال قوية والأمطار تتساقط بغزارة منذ الجمعة على الولايتين الواقعتين في جنوب شرق الولايات المتحدة ما يشكّل تهديدًا للسكان.

وهطلت الأمطار الغزيرة على كارولاينا الشمالية، ولا تزال المنطقة تشهد فيضانات مع تكرار المشهد نفسه منذ الجمعة: سماء ملبدة بالغيوم وأراض زراعية تغمرها المياه.

وبقيت أجهزة الإنقاذ في مدينة غريفتون الصغيرة في حال استنفار، وقالت دنيز هاربر وهي من سكان المدينة إنها قلقة من ارتفاع منسوب مياه نهر نيوز المرتقب حتى الاربعاء.

وقالت لوكالة فرانس برس إن "الكثير من الناس غادروا منازلهم" فيما ترتفع مياه النهر ببطء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا