أنباء عن ترشيح ملا بختيار لمنصب رئيس العراق

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دلدار صالح الجاف، عن ترشيح رئيس المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، لمنصب رئيس الجمهورية.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية اليوم الإثنين عنه القول، إن "اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تباحث أمس بشأن المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الحزب الديمقراطي ليس لديه اعتراض أو فيتو، حول اختيار الشخصية السياسية من قبل المكتب السياسي للاتحاد الوطني بشأن الترشيح لمنصب الرئيس".

وذكر أن "هناك اتفاقا استراتيجيا مع الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 حول أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي".

وأوضح: "على الرغم من أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة حسمت لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على المركز الأول من حيث عدد الأصوات، وبالتالي يكون ضمن الاستحقاق الانتخابي تولي منصب رئيس الجمهورية، فإن الاتفاق الاستراتيجي يجب الالتزام به من قبل الحزبين".

وحدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يوم 25 من سبتمبر الجاري موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من أن مهلة انتخاب الرئيس تمتد لشهر واحد من أول جلسة يعقدها البرلمان. وكان البرلمان العراقي قد عقد أولى جلساته في الثالث من الشهر الجاري وبالتالي فإن مهلة الشهر تنتهي في الثالث من الشهر المقبل.

وبموجب تقاليد الحكم في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية ينحصر بين سياسيي القومية الكردية، ولا يحق للشيعة أو السنة المنافسة على المنصب.

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