أصابتهم بوابل من الغاز السام.. قوات إسرائيلية تقتحم مدرسة بالخليل وتصيب عشرات الطلاب

أفادت مصادر محلية فلسطينية اليوم الإثنين بتعرض معلم وعشرات الطلبة للإصابة بالاختناق، وذلك عقب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدرسة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن المصادر قولها: إن قوات الاحتلال داهمت مدرسة الخليل الاساسية، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام في محيطها، وداخل أسوارها، مما أسفر عن إصابة المعلم أمجد طنينة وعشرات من الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام أربكت سير العملية التعليمية في المدرسة وخلقت حالة من الرعب في صفوف الطلبة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدرسة الأسبوع الماضي، وأصابت معلما بجروح، وعشرات الطلبة بالاختناق.

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