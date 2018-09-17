مجلس إدارة جديد لشركة أويل ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

كشف مصدر مطلع من محفظة ليبيا أفريقيا، عن قيام مجلس إدارة محفظة أفريقيا بتغيير مجلس إدارة شركة ليبيا أويل “نفط ليبيا” وهي أحد الشركات التابعة للمحفظة. وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة الجديد يرأسه أحمد عبدالله عمار رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، وعضو مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة عبد الستار سيف النصر نائبا له، وبعضوية كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، والمستشار مازن بن رمضان، والمدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الكامل القصير.

وكان مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا قد قرر إجراء تعديل في مجلس إدارة شركة نفط ليبيا بعد عقد جلسات تشاورية في تونس حيث أن المجلس كان يهدف إلى ضم عناصر جديدة في المجلس.

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