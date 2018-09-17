السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تطورات الملف الليبي

ايوان ليبيا – وكالات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ومستشار جمهورية النمسا سيباستيان كورتز، لبحث عدد من القضايا بالمنطقة ومن بينها تطورات الأوضاع الليبية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات مثل الأزمة الليبية والسورية، حيث توافقت الرؤي ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة والتي تسهم بشكل أساسي في تفشى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد هذه الأزمات، وصون سيادتها ووحدة أراضيها ومُقدرات شعوبها، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها، وفى هذا الصدد تم تأكيد أهمية التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، حيث تعد قمة الاتحاد الأوروبي والدول العربية المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة فرصة جيدة للتشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا