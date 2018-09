الإمارات والبحرين تبحثان برنامج الإغاثة العاجل لليمنيين

بحثت الإمارات والبحرين، برنامج إرسال مواد غذائية أساسية إلى اليمن، خلال لقاء وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أحمد جمعة الزعابي، مع الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية البحرينية، مصطفى علي السيد.

وجرى خلال اللقاء بحث برنامج الإغاثة العاجل المشترك، الذي ستنفذه المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية والمخصص لليمنيين، والذي سيتم خلاله توزيع سلال من المواد الغذائية الأساسية في عدد من المناطق اليمنية.

وأكد الزعابي أن هذا “التعاون يأتي ضمن توجيهات القيادة والمتابعة المستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين كافة في مختلف دول العالم”.

وشدد على أن “هذا البرنامج المشترك هو استمرار للجهود الدائمة، التي تبذلها مؤسسة خليفة الإنسانية والتي تعبر عن قيمها وأهدافها الإنسانية النبيلة”.

