بعد مرور 10 أعوام.. امرأة تتهم حفيد مؤسس “الإخوان” باغتصابها

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن النيابة السويسرية قررت فتح تحقيق جنائي رسمي إثر شكوى تقدمت بها امرأة، تتهم فيها حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، طارق رمضان، باغتصابها في أحد فنادق جنيف عام 2008.

وقال المتحدث باسم المدعي العام، هنري ديلا كازا، إن امرأة تقدمت، شهر أبريل الماضي، بشكوى تتهم فيها رمضان باغتصابها يوم 28 أكتوبر 2008، مضيفا “بناء على ذلك، قررنا فتح تحقيق رسمي في القضية”.

وذكرت محامية المشتكية، رومان جوردن، أن المحققين السويسريين سيتوجهون إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل “معرفة وجهة نظر رمضان”.

وأضافت “عمل المدعون وشرطة جنيف بشكل سريع وسليم”، معتبرة أن قرار فتح تحقيق جنائي يشكل “تقدما كبيرا يثبت جدية الاتهامات التي ساقتها موكلتي”.

وقدمت 3 نساء شكاوى اغتصاب ضد رمضان في فرنسا، وإثر ذلك قدمت امرأة سويسرية، شكوى ضده، قائلة إنه اعتدى عليها حين كانت في الأربعينيات من عمرها.

وقالت الصحيفة إن رمضان يستعد، يوم غد الثلاثاء، لمواجهة المشتكية الثانية “كريستل”، بينما ينوي دفاعه تقديم طلب جديد للإفراج المؤقت عنه.

