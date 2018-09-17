بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية

أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قراراً يقضئ بإحالة قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر ، وقائد القوات الجوية اللواء عبدالقادر الوناس إلى التقاعد .

وعيّن بوتفليقة بدلاً منهما اللواء حميد غريس أميناً عاماً لوزارة الدفاع ، واللواء بومعزة محمد قائداً للقوات الجوية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تجميد الجزائر أرصادة ذوي جنلاالات ممنوعين من السفر وهم قائد الدرك السابق اللواء مناد نوبة، وقادة الناحية العسكرية الأولى والثانية والرابعة، اللواء لحبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، واللواء عبد الرزاق شريف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا