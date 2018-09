استمرار فعاليات “النجم الساطع 2018” بقاعدة محمد نجيب العسكرية

تتواصل فعاليات تدريبات ” النجم الساطع 2018″، بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالى للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية المصرية، فى المدة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018 ، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و 16 دولة أخرى بصفة مراقب.

واستمرت القوات المشاركة فى تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك برى / جوى شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب على صنع واتخاذ القرار فى أزمنة قياسية مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع.

