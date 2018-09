ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن 45 من سائقى القطارات رفضوا المجيء إلى العمل لليومى الثانى على التوالى، مما أصاب حركة القطارات بالشلل التام.

وقالت الصحيفة، إن السائقين أدعوا أنهم مرضى وتم التوقيع على إجازات مرضية، قبل يوم من الاحتفال بعيد الغفران “الكيبور” وهو إجازة رسمية فيما عدا المؤسسات الحيوية مثل النقل والمواصلات.

وأضافت الصحيفة أن توقف حركة القطارات أدى بدوره إلى تأخر سفر الجنود إلى مناطقهم العسكرية التى يخدمون فيها أو العائدون لقضاء الإجازة وسط أقاربهم .

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أبرز الرحالات التى تأخرت كانت بين مدينة بئر السبع وديمونة حيث تأخر الرحلات لما يقارب من 5 ساعات.

The post تواصل إضراب سائقي قطارات إسرائيل لليوم الثاني على التوالي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية