ميركل تقيل رئيس الاستخبارات لتدخله في العمل السياسي

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، الاثنين، إن المستشارة أنغيلا ميركل قررت إقصاء رئيس المخابرات الداخلية، هانز جورج ماسن، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، والاعتداءات التي تلتها.

ونقلت الصحيفة الواسعة الانتشار عن مصدر في الائتلاف الحاكم، لم تذكره، أن ميركل تعتقد أن مانس تجاوز حدوده وتدخل في العمل السياسي، لذلك ينبغي أن يترك منصبه، على ما نقلت وكالة “رويترز”.

ولم تعلق الحكومة الألمانية على تقرير صحيفة “دي فيلت”.

