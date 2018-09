أطلقت الشرطة البلجيكية النار على رجل هاجم أحد عناصرها بسكين في حي بشمال العاصمة بروكسيل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في بروكسل، إيلس فان دي كيري، الاثنين، إن “الرجل هاجم أحد زملائنا بسكين”، مضيفة، أن شرطيا آخر أطلق النار على المهاجم وأصابه بجروح شديدة.

