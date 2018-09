مصر تبيع أراضي 11 محلجا للقطن لدعم الغزل والنسيج

قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، اليوم الاثنين، إن مصر ستبيع أراضي 11 محلجا تصل قيمتها إلى27 مليار جنيه (1.51 مليار دولار) بعد تغيير نشاطها، وذلك لتطوير باقي شركات الغزل والنسيج.

ويعاني العديد من شركات الغزل والنسيج الحكومية من تكبد خسائر بسبب عدم تطوير المعدات وتشهد احتجاجات عمالية من وقت لآخر.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر بالقاهرة، أن بيع أراضي محالج القطن سيكون “بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري”.

