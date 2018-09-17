رونالدو: كنت قلقا بعد مغادرة ريال مدريد

للمرة الأولى، اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمخاوف التي انتباته بعد مغادرته ريال مدريد الإسباني صوب يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب موقع «سكاي سبورتس إيطاليا»، فإن رونالدو اعترف بأنه كان قلقا بعد مغادرة النادي الملكي، قائلا: «أنا من البشر.. من الطبيعي أن تكون لدي مخاوف مثل كل الأشخاص».

وصرح الدون قائلا: «هكذا هي كرة القدم.. ما يهم هو القيام بعمل جيد والفوز، كنت قلقا بعض الشيء مع كل ما حدث بعد ترك ريال مدريد، لكن هذه هي طريقة الحياة».

وتابع: «من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، وأحيانا لا يمكننا التحكم في قلقنا»، مؤكدا أنه حاليا سعيد مع فريقه الجديد، مضيفا: «كنت أعرف أنني أعمل بشكل جيد وأن الأهداف ستأتي، أقدر زملائي الذين ساعدوني على التأقلم مع الدوري الإيطالي».

وسجل النجم البرتغالي، يوم الاثنين، مع فريقه الجديد، هدفين في المواجهة أمام ساسولو بالدوري الإيطالي.

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