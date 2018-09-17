احذري: فرشاة مكياج قذرة.. قد تودي بحياتك!

وضع الماكياج أساسي بالنسبة للكثير من السيدات، فبعضهن لا تستطعن الخروج من المنزل بدون وضع اللمسات السحرية، وأخريات تضعنه فقط في المناسبات، وأدوات الماكياج تحتاج إلى عناية كبيرة لكي لا تصابي بمشكلات جلدية نتيجة تراكم البكتيريا على تلك الفرش وانتقالها على بشرتكِ على الفور، ليس هذا فقط بل هناك مشكلات أخرى تصيبك عند إهمال تنظيف أدوات الماكياج يمكنك التعرف عليها حسبما ذكر موقع Frends Beauty Supply Store.

أُصيبت فتاة أمريكية تدعى كاتي رايت البالغة من العمر 21 عاما بآلام حادة في وجهها وانتفاخات شديدة نتيجة وجود حبوب، جعلتها تذهب على الفور إلى المستشفى، حيث كشف الأطباء إصابتها بنوع من عدوى العنقوديات التي تؤثر على الأنسجة الخلوية، وإذا تركت تلك العدوى دون علاج كان هناك خطر كبير من انتشارها إلى الدماغ والعينين، وهو ما قد ينتهي بالعمى أو الوفاة.

وذكر موقع prevention أن تلك الفتاة أوضحت استخدامها لفرش الماكياج دون تنظيفها، لأن الأطباء اكتشفوا أن مصدر العدوى كان فرشاة مكياج قذرة نقلت البكتيريا إلى داخل الحبوب.

وضع الماكياج أساسي بالنسبة للكثير من السيدات، فبعضهن لا تستطعن الخروج من المنزل بدون وضع اللمسات السحرية، وأخريات تضعنه فقط في المناسبات، وأدوات الماكياج تحتاج إلى عناية كبيرة لكي لا تصابي بمشكلات جلدية نتيجة تراكم البكتيريا على تلك الفرش وانتقالها على بشرتكِ على الفور، ليس هذا فقط بل هناك مشكلات أخرى تصيبك عند إهمال تنظيف أدوات الماكياج يمكنك التعرف عليها حسبما ذكر موقع Frends Beauty Supply Store.

1- تراكم البكتيريا

حتى وإن كان وجهك نظيفا، فإن البكتيريا يمكن أن تتراكم عليه، وعلى الرغم أن الفرشاة الناعمة لا تنمو داخلها البكتيريا بسرعة، لكن الفرش الصناعية الكثيفة مثل «البيوتي بلندر» المستخدمة لوضع كريم الأساس يمكن أن تكون غير مناسبة للاستخدام مرة أخرى بسبب تراكم الكثير من البكتيريا، لذا يجب تنظيفها جيدا كل مرة عند استخدامها.

2- ظهور حب الشباب

تظهر البثور وحب الشباب نتيجة البكتيريا المنتقلة من فرش المكياج، فعندما تكون جميع أدوات الماكياج غير نظيفة، فأنتِ تضعين كل تلك البكتيريا على جلدك وتحوم حولها.

3- تهيج البشرة

لا تعتقدين أن عدم وجود حب الشباب بوجهك يعني أنه لا تحدث أي تهيجات أو التهابات للجلد، بل إن الجراثيم والبكتيريا المختلفة تسبب إحمرار وتهيجا، لذا عليكِ تنظيف فرش الماكياج باستمرار كجزء أساسي من روتينك.

4- الأمراض الفيروسية

البكتيريا لا تسد المسام فقط وتسبب ظهور الحبوب، بل إنها قد تصيبكِ بالعدوى وتؤثر على صحتك الجسدية، وفرش الماكياج لا تعيش طويلا، بل لها مدة صلاحية ويجب تغييرها من فترة إلى أخرى للتخلص من أي فيروسات أو بكتيريا.

5- التوزيع غير المتساوي

ليس هناك أخطر من إصابتكِ بالأمراض أو التهيجات أو البكتيريا بسبب وضع أدوات الماكياج غير النظيفة على وجهك، لكن عند إهمال تنظيفها فلن تحصلي على التوزيع الأمثل للماكياج على وجهكِ، حيث تترك ظلا بعد وضع أي نوع، وفي تلك الحالة تحتاجين إلى تنظيف أدواتك بانتظام، لتظهري بشكل جميل.

6- فُرَش تالفة

غالبا ما تعتقدين أن تنظيفك لفرش الماكياج بشكل منتظم يؤثر على جودتها، لكن هذا غير صحيح، بل التنظيف المستمر يجعل الفرش ناعمة وشعيراتها سليمة، إنما الأمر السيئ هو تراكم الأوساخ عليها مما يتسبب في ظهور مادة زيتية في الألياف الصناعية لتلك الأدوات، وتؤثر على صحة جلدك وبشرتكِ، لذا حافظي على نظافة أدواتكِ الخاصة.

– نصائح للاحتفاظ بالفرشاة في حالة جيدة:

1- تنظيف فرش كريم الأساس مرة واحدة أسبوعيا، وفرشاة البودر مرتين على الأكثر

تذكري أن البكتيريا تحب الرطوبة، لذلك من الضروري أن تقومي بتنظيف الفرشاة التي يوضع عليها الماكياج السائل يوميا، وبالنسبة لفرشاة البودرة، يفضل تنظيفها مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي الغالب تستخدمين صابون الأطباق للتنظيف لكن يُفضل استخدام معطر معروف بقدرته على تنظيف هذا النوع من أدوات الماكياج.

2- التنظيف العميق لأدوات الماكياج

تنظيف مكان أدوات الماكياج لا يُعد عميقا، وعند العناية بفرش الماكياج قد تتبقى بعض البقع والصبغات، ليس هذا فقط بل لا يتم تطهير الفرش بالشكل الكافي لإزالة كل البكتيريا التي قد تكون متراكمة في فرش المكياج، كما يمكن أن يساعد تنظيف البقع على إبقاء البكتيريا في مكانها، ولكنها لا تقضي عليها تمامًا، لذا يجب التنظيف العميق لمنع البكتيريا.

الكسل يجعلك لا تهتمين كثيرا بما تحمله تلك الفرش من مخاطر، لكن بعد قراءة التفاصيل السابقة، أعتقد أنك ستعيدين الاهتمام بكل شيء لأجل سلامتك الشخصية. يومك سعيد.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا