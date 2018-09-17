استعدي للمدارس.. واعملي الفينو في البيت

في شهور الدراسة نحتاج كل يوم إلى النزول إلى المخبز ليلا لشراء الفينو الطازج، لعمل سندوتشات أبنائنا في الصباح، ويوم وراء يوم نكتشف أن بند الفينو في الميزانية يتخطى الـ300 جنية في الشهر الواحد، ناهيكِ بالطعام الذي نقوم بحشوه، كما أننا نستغرق وقتا كبيرا في الذهاب للشراء، نعم.. تكلفة عالية ومجهود أيضا، لذلك أقترح عليك عمله في البيت مرة كل أسبوع، وحفظه في الفريزر لاستخدامه كل يوم.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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