استعدي للمدارس.. واعملي الفينو في البيت

في شهور الدراسة نحتاج كل يوم إلى النزول إلى المخبز ليلا لشراء الفينو الطازج، لعمل سندوتشات أبنائنا في الصباح، ويوم وراء يوم نكتشف أن بند الفينو في الميزانية يتخطى الـ300 جنية في الشهر الواحد، ناهيكِ بالطعام الذي نقوم بحشوه، كما أننا نستغرق وقتا كبيرا في الذهاب للشراء، نعم.. تكلفة عالية ومجهود أيضا، لذلك أقترح عليك عمله في البيت مرة كل أسبوع، وحفظه في الفريزر لاستخدامه كل يوم.

إليك طريقة عمل الفينو البيتي: .

المكونات:

– نصف كوب ماء دافىء

– ملعقة خميرة

– 3 ملاعق سكر

– ملعقة ملح

– 4 ملاعق حليب

– بيضة

– ملعقة خل

– كوبان دقيق

– 3 ملاعق كبيرة زبدة

– خليط من البيض ورشة خل لدهن وجه الفينو

طريقة التحضير:

– اخلطي الماء والخميرة والسكر والملح والحليب معا.

– اضيفي اليهم البيض والخل والدقيق.. واستمرى فى التقليب حتي تصبح عجينة لينة.

– اضيفي إليها الزبدة واستمري في العجن جيدا حتي تتماسك العجينة.

– ضعي العجينة في إناء مدهون بزيت واتركيها ساعة على الأقل حتى تخمر جيدا.

– بعد مرور الوقت، قومي بتشكيل العجينة على شكل قطع رول، ورشي عليها قليلا من الدقيق حتى تفرد معكي، ثم ضميها مرة أخري.

كرري هذا مع كل قطع العجين.

بفرشاة الطعام، ادهني وجه الفينو قبل دخوله الفرن بخليط الخل والبيض.

– رصي الفينو في صينية، وادخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة فقط.

التقديم:

أنصحك أن تتركي الفينو حتى يبرُد، ثم ضعيه في الفريزر لوقت الحاجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا