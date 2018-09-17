إيران: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يهدد السلام بالمنطقة

قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الإثنين، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى "من المحتم" أن تكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو، انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي رفع عقوبات دولية عن إيران في مقابل تقييد أنشطتها النووية. ويخشى الكثيرون أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى انهيار الاتفاق.

وقال صالحي في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "إن هذه الخطوة المشئومة، كما استشف المجتمع الدولي بالإجماع تقريبا، من المحتم أن تكون لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والإقليميين".

ولم يوضح صالحي، وهو مفاوض مخضرم مع الغرب، نوع هذه التداعيات.

وتقاتل القوات الإيرانية دعما للرئيس بشار الأسد في سوريا حيث ينتشر كذلك مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.

كما ينظر للحرب الدائرة في اليمن باعتبارها حربا بالوكالة بين إيران والسعودية حليفة الولايات المتحدة.

وأعادت الولايات المتحدة بالفعل فرض عقوبات كانت قد رفعتها عن إيران بموجب الاتفاق ومن المقرر أن تستأنف فرض عقوبات أخرى في نوفمبر.

وسعت القوى الأوروبية جاهدة لدعم إيرادات النفط الإيرانية وحماية شركاتها من الإجراءات الأمريكية وضمان بقاء أعمالها في إيران، لكن العديد من الشركات الأوروبية أوقفت أعمالها هناك.

وأدت العقوبات إلى تراجع قيمة الريال الإيراني الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام، مسجلا انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي هذا الشهر.

وقال صالحي في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "معارضة المجتمع الدولي للانسحاب الأمريكي… لا تعكس فقط الغضب العميق من النزعة الانفرادية الأمريكية، بل أيضا المخاوف المتعلقة بالوضع الصعب للغاية في منطقتنا بكل الفوضى المنتشرة والتهديدات الإرهابية القائمة".

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