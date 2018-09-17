العميد خالد زهو لتأمين مطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات

كلف وزير الداخلية المفوض، عبدالسلام عاشور، اليوم الإثنين العميد خالد عبدو أحمد زهو، التابع للإدارة العامة للأمن المركزي رئيسًا لقوة حماية مطار معيتيقة الدولي كما تم تكليف العقيد حسن خليل التومي مساعدًا لرئيس القوة.

و سيقوم جهاز الأمن المركزي بتأمين مطار معيتيقة، على أن تتولى قوة الردع الخاصة مهام أخرى.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طلب من المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني «تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي» شرق العاصمة طرابلس.

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