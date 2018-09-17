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العباني: المجلس الرئاسي يحمي أوكار الميليشيات

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

 أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني أمس الأحد أن تطهير العاصمة مما علق بها من فساد وحماية المدن وتطهيرها من الفاسدين العابثين بها والإرهابيين يجب أن يكون تحت إشراف الجيش الوطني ، داعياً كل مواطن غيور على بلاده إلى مساندة ودعم الجيش.

العباني أكد في تصريح خاص على أن منظومة الفساد المتمثلة في من وصفهم بـ”مليشيات قطر ودواعش المال العام” لا همّ لها إلا إبتزاز الحكومة الواقعة تحت قبضتهم .

وأوضح العباني بأن “المليشيات” قد فشلت في حماية مؤسسات الدولة من الإرهابيين ، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج الراعي الرسمي لما وصفه بـ” للإرهاب القطرى” وحامي المليشيات وأوكارها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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