بوتين يعلن التوصل مع أردوغان إلى اتفاق لإنشاء مناطق منزوعة السلاح في إدلب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن روسيا توصلت إلى اتفاق مع تركيا بشأن إنشاء مناطق منزوعة السلاح في إدلب.

حيث اتفق الجانبان على إنشاء خط تماس بين مناطق المعارضة المعتدلة وقوات الحكومة السورية، على أن يتم سحب السلاح من تلك المنطقة بحلول 15 أكتوبر.

وحث الرئيس الروسي، الجماعات المتشددة، بما فيها جبهة النصرة، على الانسحاب من تلك المنطقة.

وأكد بوتين خلال المؤتمر الصحفي، أن تلك المنطقة منزوعة السلاح سوف تكون بعرض 15-20 كيلو مترًا، وأن القوات الروسية والتركية سوف تتوليان مراقبتها.

وأشار بوتين في نهاية المؤتمر، إلى حرص كل من، روسيا وتركيا، على مكافحة الإرهاب في سوريا بجميع أشكاله، وكل ما يعيق عملية التسوية السياسية، وعدم انتشار السلام والاستقرار في الأراضي السورية.

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