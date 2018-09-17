ماكرون: يجب تبسيط إجراءات ترحيل المهاجرين طالبي اللجوء

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إلى المزيد من التبسيط لعمليات ترحيل طالبي اللجوء، الذين يتم رفض طلباتهم في أوروبا.

جاءت تصريحات ماكرون، عقب لقاء جمعه بالمستشار النمساوي، زباستيان كورتس، في فيينا، اليوم الإثنين، حيث يستعد الجانبان لقمة خاصة للاتحاد الأوروبي تعقد بمدينة سالزبورج النمساوية في وقت لاحق الأسبوع الجاري، تركز على قضية الهجرة المثيرة للخلافات.

ووفقا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، يتطلع ماكرون وحكومته، التي تنتمي لتيار الوسط، إلى اتخاذ إجراءات ضد من يسمون "المهاجرون الاقتصاديون" الذين يأتون إلى أوروبا بحثًا عن العمل والرخاء، وذلك في مقابل تحسين أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين السياسيين في فرنسا.

وأضاف التقرير، أن كورتس، الذي يتبنى موقفا متشددًا إزاء قضية الهجرة، يدعم خطة المفوضية الأوروبية لتعزيز قوة وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) ليصل عدد أفرادها إلى 10 آلاف عنصر، بحلول عام 2020.

والتقى كورتس المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين، أمس، الأحد، لبحث المقترحات الرامية إلى تقليص عدد المهاجرين الذي يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي.

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