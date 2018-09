تحطم مروحية عسكرية غربي السودان

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني، الاثنين، في مطار نيالا عاصمة ولاية دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، فيما نجا من على متنها.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان، إن “المروحية وهي من طراز أم 17 تعرضت إلى عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من أم دافوق (جنوب دارفور) في رحلة إدارية روتينية”.

وأضاف الشامي أن المروحية اصطدمت بمدرج المطار مما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها بالكامل، موضحا أن أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها لم يصابوا بأذى.

