أمريكا تتهم روسيا في الأمم المتحدة بالغش بشأن عقوبات كوريا الشمالية

اتهمت نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روسيا، اليوم الإثنين، "بالغش"، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وطالبتها بالتوقف عن ذلك.

وقالت هيلي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يضم 15 دولة "انتهاكاتها ليست منفردة بل ممنهجة… الولايات المتحدة لديها دليل على انتهاكات روسية واسعة النطاق ومستمرة".

وقالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية للمجلس "ما زالت هناك إشارات على أن كوريا الشمالية تبقي على أسلحتها النووية وبرامج صواريخها الباليستية وتطورها"، رغم بعض التطورات الإيجابية.

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