وزير الدفاع الروسي يؤكد: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قوله، اليوم الإثنين، إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها لن تنفذ عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب.

وكان يتحدث بعد أن اتفق رئيسا روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب لفصل قوات المعارضة عن قوات الحكومة السورية.

فيما قال كل من، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأردوغان، رئيس تركيا، في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الإثنين، إنهما اتفقا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية للفصل بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد إجراء محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنهما اتفقا على سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، واتفقا أيضًا على انسحاب المسلحين "ذوي التوجهات المتشددة" بما في ذلك جبهة النصرة من تلك المنطقة.

وأضاف بوتين للصحفيين، أن المنطقة منزوعة السلاح ستدخل حيز التنفيذ بحلول 15 أكتوبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا