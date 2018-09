الدوحة ترعى مؤامرة جديدة ضد اليمن

نقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن مصادر ميدانية في اليمن قولها إن قطر رعت اتفاقا بين “قيادات بحزب الإصلاح والحوثيين” يهدف إلى “تجميد” بعض الجبهات.

وتحت عنوان “مؤامرة قطرية لإعاقة انتصارات الشرعية بالساحل اليمني الغربي”، نشرت “الوطن” تفاصيل الاتفاق غير المعلن بين ميليشيات الحوثي والإصلاح.

ووفق مصادر الصحيفة، فإن الاتفاق، الذي رعته الدوحة، يقضي بـ”تجميد الجبهات الخاضعة لمقاتلين من الإصلاح”، وذلك بعد توالي انتصارات الشرعية في الساحل الغربي.

كما تقضي المؤامرة، التي حاكتها قط، بـ”تمكين الميليشيات الحوثية من حشد قواتها في جبهة الساحل الغربي، لإعاقة أي انتصارات للقوات المشتركة”.

