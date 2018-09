الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس أوبرادور يعلن إفلاس بلاده

أعلن الرئيس المكسيكى المنتخب، أندريس أوبرادور، اليوم الإثنين، إفلاس بلاده، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس المكسيكى خلال لقاء مع أنصاره فى ولاية ناياريت: “من المحتمل أنه بسبب وضع الإفلاس الذى تقع فيه البلاد، لن نتمكن من الوفاء بكل ما تطلبه البلاد، ولكن من الواضح أنه نعم، سنتمكن من الوفاء بكل ما تم التعهد به خلال الحملة”.

وتحدث أوبرادور فى أوائل سبتمبر، بشكل مختلف، حيث قال بأنه أدرك المشكلات الموجودة فى الاقتصاد، لكنه أشار إلى استقرار الاقتصاد الكلى وغياب الأزمة السياسية.

وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس المستقبلى، الذى سيتولى منصبه فى الأول من ديسمبر، بزيادة الإنفاق الاجتماعى على المعاشات التقاعدية والشباب، وخفض الإنفاق على المسؤولين، والتحليل الدقيق للتقدم فى إصلاح الطاقة والعقود المبرمة فى إطاره، وضمان عدم رفع أسعار البنزين والكهرباء.

