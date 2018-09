التحالف العربي: العمليات العسكرية في اليمن وفق القانون الدولي

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الاثنين، إن العمليات العسكرية للتحالف تسير وفق القانون الدولي.

ورد المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالرياض، على بيان منسقة الشؤون الإنسانية في الداخل اليمني، التي “أعربت عن بعض المخاوف من العمليات العسكرية التي تجري في محافظة الحديدة”: “كان يجدر أن تكون هذه المخاوف على ما يتعرض له الشعب اليمني منذ عام 2014 وسقوط العاصمة صنعاء وتأثير ذلك على 27 مليون مواطن يمني”.

وأكد أن “العلميات العسكرية في محافظة الحديدة وكافة المحافظات اليمنية تسير وفق القانون الدولي والإنساني”، لافتا إلى أن “عمليات إغاثية للتحالف خصوصا في الحديدة سواء كان من الحملات البرية أو الإنزال الجوي الذي تقوم به قوات التحالف، وهناك جهود كبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي”.

