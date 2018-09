أصيب عشرات المتظاهرين الفلسطينيين، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية لقطاع غزة، فيما اجتاز عدد منهم السياج الفاصل واستولوا على سلاح جندي.

وقالت مصادر، إن المواجهات اندلعت قرب موقع “زيكيم” العسكري الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وأن عددا من المتظاهرين اجتازوا بوابة الموقع العسكري قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي.

وكانت مراكب عدة انطلقت من بحر مدينة غزة، صوب الحدود البحرية شمال غرب القطاع، تحت شعار “سفن مسير الحرية الثامن لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة”، لكن المسيرة قوبلت برصاص البحرية الإسرائيلية.

The post إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية