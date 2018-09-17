لم يتوج بها ميسي وهيمن عليها نجوم دوري الأبطال.. أرقام من جائزة بوشكاش

أيام قليلة تفصلنا عن الحفل الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 24 من الشهر الجاري من أجل إعلان اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، ويتنافس على تلك الجائزة الثلاثي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش إلى جانب نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، كما سيقدم في الحفل أيضًا جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم، ومن جانبه استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبرز الأرقام المتعلقة بتلك الجائزة في السطور التالية:

– 103 كم في الساعة هي سرعة تسديدة كريستيانو رونالدو في شباك بورتو البرتغالي والتي حصل على أثرها على جائزة بوشكاش في عام 2009، وهو أسرع هدف يفوز بجائزة بوشكاش، كما أنه أبعد هدف يفوز بالجائزة، حيث سجله النجم البرتغالي من على مسافة 39,6 ياردة.

– 33% من الأهداف التي توجت بجائزة بوشكاش سجلت من داخل منطقة الجزاء.

– بعمر 19 عامًا و172 يومًا، بات نيمار أصغر لاعب يتوج بجائزة بوشكاش، بينما أكبر لاعب يتوج بها هو زلاتان إبراهيموفيتش بعمر 31 عامًا.

– 12 هدفًا من الأهداف التي رشحت لجائزة بوشكاش في السنوات الماضية سجلت في دوري أبطال أوروبا، بينما سجلت أهداف في كأس العالم و5 أهداف في كل من الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي.

– رشح 10 لاعبين من البرازيل ومثلهم من الأرجنتين للفوز بجائزة بوشكاش، وذهبت 6 ترشحيات لليونيل ميسي وحده، و4 ترشيحات لمواطنيه ليساندرو لوبيز ودانيل لودوينا وكارلوس تيفيز وأليخاندرو كامارجو، بينما رشح نيمار للجائزة 5 مرات من قبل، بينما ذهبت 5 ترشيحات لمواطنيه جرافيتي ونيلمار وكاميلو سانفيزو وفينديل ليرا ومارلوني، أما أكثر الجنسيات الأخرى التي رشحت للجائزة من قبل فهي فرنسا بواقع 8 مرات وإسبانيا 6 مرات والمكسيك 5 مرات، بينما لم يترشح أي لاعب ألماني من قبل للفوز بالجائزة.

– 8 لاعبين من أصل 9 لاعبين سبق أن توجوا بجائزة بوشكاش، مكنت أهدافهم الفائزة بالجائزة فرقهم من الفوز بالمباراة عدا هدف نيمار في عام 2011، حيث تقدم سانتوس بثلاثية نظيفة قبل أن يسجل رونالدينيو هاتريك ليمكن فريقه فلامينجو من الفوز بالمباراة 5-4.

– 8 سنوات متتالية شهدت ترشح لاعبة للفوز بجائزة بوشكاش، وكانت روشي قريبة من الفوز بالجائزة في عام 2014 عندما حل هدفها في المركز الثاني خلف هدف خيميس رودريجز في مرمى أوروجواي بمونديال البرازيل.

– رشح ميسي للفوز بالجائزة 6 مرات من قبل عبر هدفه في شباك فالنسيا عام 2010 وهدفه في شباك أرسنال 2011 وهدفه في البرازيل 2012 وهدفه في أتلتيك بلباو 2015 وهدفه في الولايات المتحدة 2016 وأخيرًا هذا العام هدفه في شباك نيجيريا، ومع ذلك لم يتوج ميسي بالجائزة من قبل، ومن بين اللاعبين الذين رشحوا للجائزة أكثر من مرة وتمكنوا من التتويج بها من قبل هم نيمار بخمسة ترشيحات وزلاتان إبراهيموفيتش بثلاثة ترشيحات.

– 6 أهداف من الأهداف التسعة السابقة التي توجت بجائزة بوشكاش سجلت من اللمسة الأولى، وذلك عبر كل من هاميت ألتينتوب وميروسلاف ستوتش وزلاتان إبراهيموفيتش وفينديل ليرا وفايز صبري وأوليفيه جيرو، بينما احتاج رونالدو لثلاث لمسات لتسجيل هدفه واحتاج خاميس رودريجز إلى لمستين لتسجيل هدفه، بينما احتاج نيمار إلى 6 لمسات لتسجيل هدفه.

– توج بأول 5 جوائز لبوشكاش لاعبون يلعبون بقدمهم اليمني، قبل أن يتمكن خاميس من كسر هذا الأمر في عام 2014، ومن ثم سجل جيرو ثاني الأهداف الفائزة بجائزة بوشكاش بالقدم اليسرى في عام 2017.

– أكثر بطولة شهدت ترشيح لاعبين في نسخة واحدة لجائزة بوشكاش هي دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009 من خلال 4 ترشيحات لكل من إيمانويل أديبايور وكريستيانو رونالدو ومايكل إيسيان وأندريس إنييستا، إلى جانب مونديال روسيا 2018 الذي شهد 4 ترشيحات أيضًا لكل من ريكاردو كواريزما وليونيل ميسي وبينجامين بافارد ودينيس شيرشيف.

– رشح لجائزة بوشكاش 100 هدف من قبل بينها هدف لحارس مرمى وهو أوسكاريني ماسولوكي في عام 2017، كما دخلت قائمة الترشيحات ضربة رأسية واحدة فقط وكانت لروبن فان بيرسي في مرمى إسبانيا بمونديال البرازيل 2014.

وفيما يلي نستعرض الأهداف العشرة المرشحة للفوز بالجائزة هذا العام:

– جاريث بيل في شباك ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

– دينيس شيرشيف في شباك كرواتيا بكأس العالم.

– لازاروس كريستودولوبولوس في شباك أولمبياكوس بالدوري اليوناني.

– جيورجيان دي أراسكايتا في شباك أمريكا مينيرو بالدوري البرازيلي.

– ريلي مكجري في شباك ملبورن سيتي بالدوري الأسترالي.

– ليونيل ميسي في شباك نيجيريا بكأس العالم.

– بينجامين بافارد في شباك الأرجنتين بكأس العالم.

– ريكاردو كواريزما في شباك إيران بكأس العالم.

– كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

– محمد صلاح في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

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