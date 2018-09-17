صلاح يتحدث عن علاقتة مع ماني والفوز بدوري الأبطال

كتب: علي الزيني

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أنه يرغب في تكرار العروض الجيدة، التي قدمها رفقة فريق "الريدز" الموسم الماضي سواء في بطولة البريميرليج أو في دوري أبطال أوروبا.

مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أجرت حوارًا مع النجم المصرى محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول المهمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسى، والمقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد" فى بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، وعرضت المجلة بعض المقتطفات لنجم الريدز على أن يتم نشر الحوار كاملًا غدًا الثلاثاء.

صلاح تحدث عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب آنفيلد، حيث قال، "في الموسم الماضي، فزنا على مانشستر سيتي في ربع نهائي البطولة، ثم أقصينا روما من نصف النهائي قبل مواجهة ريال مدريد في النهائي".

وأضاف، "لقد لعبنا ضد فرق قوية تسعى للفوز باللقب، هذا الموسم بإمكاننا الوصول إلى المباراة النهائية مرة أخرى، أنا أعلم وأثق بذلك، بالطبع يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، أنا متأكد من أننا نستطيع الفوز بها.. كل شيء ممكن، بإمكاننا حتى الفوز بكل من دوري الأبطال والدوري الإنجليزي".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان في المباراة الأولى قال، "فريق باريس سان جيرمان لديه لاعبون على مستوى عال وقوي، أتطلع للعب المباراة ضدهم".

كما تطرقت الصحيفة إلى الحديث عن علاقة صلاح بجماهير ليفربول، والأغنية الخاصة التي يتغنى بها المشجعون، حيث علق "مو"، "هذه الأغنية خاصة جدًا بالنسبة لي، بمجرد أن وصلت شعرت حقًا بالحب والحماس، من جانب الجماهير، إنهم بكل بساطة الأفضل".

وبسؤاله عن علاقته مع يورجن كلوب أجاب، "منذ اليوم الأول لى فى ليفربول عاملنى كصديق، تحدثنا معًا وكان هناك شىء قوى جدًا بيننا على الفور، كل ما يمكنني قوله إنه يعرف كيف يعامل كل لاعب على حدة، الجميع يشعر بالارتياح معه".

وأكمل الفرعون المصري، "ماني وفيرمينيو نحن أصدقاء، نتحدث كثيرًا سويا، نحن الثلاثة نجلس فى غرفة خلع الملابس فى نفس المكان بجوار بعضنا البعض، مباشرة بعد المباريات، هناك تضامن حقيقى بيننا، لأننا لا نهتم بمن سيسجل، أو من سيسجل أولا أو أكثر، الجميع يعمل من أجل الآخر، كلنا نحرز الأهداف".

وعن المقارنة بين اللعب في الدوري الإيطالي والإنجليزي قال: "إنها كرة قدم مختلفة، لأن الطريقة التى تلعب بها مختلفة، الجميع يعرف ماذا يفعل والجميع فى أماكنهم، سواء أكان ذلك الجانب أو الوسط أو على الجبهة، فى إيطاليا أنت تعمل فى الغالب طبقا للناحية التكتيكية، حيث نحصل على التعليمات قبل المباراة، كل شىء يتعلق بالتفاصيل وأيضًا فى القدرة على تغطية المساحات للزملاء، أما كرة القدم الإنجليزية فهى أسرع بكثير، جسديًا وقوة، هناك بالطبع دور تكتيكى، ونحن نمارس الكثير من جلسات التدريبات الرياضية والسرعة، لأن المباريات هنا أكثر وإيقاعها أكثر بكثير، ففى إيطاليا من الصعب استخدام سرعتك".

ويستضيف ليفربول نظيره باريس سان جيرمان في التاسعة مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا