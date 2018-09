صواريخ تستهدف قاعدة لميليشيات إيرانية باللاذقية

ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، الاثنين، أن هجوما بالصواريخ استهدف مدينة اللاذقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، فيما أكدت مصادر لقناة “سكاي نيوز عربية” أن الصواريخ تستهدف قاعدة تتمركز فيها ميليشيات إيرانية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” في نبأ مقتضب على صفحتها الإلكترونية: “عدوان على اللاذقية يستهدف مؤسسة التقنية والمضادات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ”.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن أصوات انفجارات كبيرة سمعت في ريف اللاذقية وخاصة الريف الجنوبي، مؤكدة أن الأصوات ناتجة عن قصف بصواريخ على القاعدة الصاروخية، التي تتمركز فيها قوات النظام والميليشيات الإيرانية وحقل التدريب على البحر.

