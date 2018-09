الجماهير تُهين ساديو ماني بسبب محمد صلاح

فتحت الجماهير المصرية التابعة والعاشقة لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، اليوم الإثنين، النار على الدولي السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق، وذلك لحظة نشر ماني صورة خاصة له على حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

الجماهير شنت هجومًا قاسيًا وصل إلى الإهانة والسباب الشخصي للنجم السنغالي، على خلفية تجاهل ماني لمحمد صلاح داخل الملعب وعدم تمرير الكرة له، خلال مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، والتي أقيمت صباح يوم السبت الماضي، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

????

A post shared by Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) on Sep 16, 2018 at 10:59am PDT

وواصل ليفربول بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-1، على استاد ويمبلي، في افتتاح الجولة الخامسة، وسجّل هدفي ليفربول كل من جورجينيو فاينالدوم وروبرتو فيرمينو، فيما أحرز إيريك لاميلا هدف توتنهام الوحيد.

ورفع ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة، في المقابل تجمد رصيد نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عند 9 نقاط.

وفضل ساديو ماني تمرير الكرة لزميله الغيني نابي كيتا على حساب محمد صلاح في لقطة انفراد ثلاثية لليفربول قادها المهاجم السنغالي أمام دفاع توتنهام، لتحوم التساؤلات حول العلاقة بين ماني وصلاح داخل الملعب.

كما تصدر هاشتاج محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي ساند فيه المشجعون المصريون ابن بلدهم، وهداف الدوري الانجليزي في النسخة الماضية، حيث قالت هالة الزيني على صفحتها الرسمية على تويتر: "اللاعبون يحاربون صلاح للبحث عن المجد الشخصي بعيدا عن مصلحة ليفربول، وأتمنى أن ينتبه المدير الفني للفريق لهذا الأمر، لأن الخاسر الأول الريدز وليس صلاح".

وعلق كذلك إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي، السابق على حسابه بـ«تويتر» قائلًا: "على محمد صلاح ألا ينجرف لأنانية ساديو الواضحة. أهم ما كان يميز صلاح هو الجماعية في الأداء في الموسم الماضي، وفي مباراة توتنهام لم ينجرف لأنانية ماني إلا في الربع ساعة الأخيرة… كلوب يجب أن يكون له دور قوي خلال الفترة القادمة".

علي محمد صلاح الا ينجرف لانانيه ساديو الواضحه اهم ما كان يميز صلاح هو الجماعيه في الأداء في الموسم الماضي وفِي مباراه اليوم. لم ينجرف لانانيه ماني الا في الربع ساعه الاخيره …. كلوب يجب ان يكون له دور قوي خلال الفتره القادمه

بينما نشر أحمد الأحمر نجم فريق اليد بالزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسما كاريكاتيريا يعبر عن أنانية السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول مع زميله بالفريق محمد صلاح.

ولم تكن الواقعة الأخيرة، هى الأولى التي يعلن فيها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبه من ماني، إذ سبق للجمهور توجيه انتقادات شديدة ضده، عقب مشاركة ليفربول في بطولة كأس الأبطال الدولية بالولايات المتحدة الأميركية، أمام فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4 أهداف لهدف واحد.

وحينها طلب محمد صلاح من ماني تسديد ضربة جزاء احتسبت لصالح ليفربول خلال المباراة، لكسر حاجز عدم التسجيل أمام "الشياطين الحمر" حتى الآن، لكن الأخير رفض، بعدما وقعت مشادة كلامية بينهما داخل الملعب، وهو ما أدى إلى غضب المصريين من اللاعب السنغالي.

يشار إلى أن اللاعب السنغالي الدولي، كان ينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2017، بينما ظفر صلاح بالجائزة بعد حصوله على أصوات أعلى، كما ينافس الفرعون المصري كلا من كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2018.

وجاء الإعلان عن اختيار محمد صلاح بعد الكشف عن القائمة النهائية لجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 في العاصمة الإنجليزية لندن، التي ستحتضن حفل تسليم الجوائز، وذلك يوم الإثنين المقبل في قاعة الحفلات الملكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا