عمليات عسكرية واسعة النطاق لتحرير الحديدة

أعلن قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد علي الطنيجي، مساء الاثنين، بدء عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتحرير مدينة الحديدة من محاور عدة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال العميد الطنيجي في تصريحات للوكالة، “إن العملية النوعية جاءت من خلال “خطط عسكرية استراتيجية مفاجئة لا تتوقعها عناصر الميليشيات التي باتت في انهيارات متلاحقة أمام تقدم القوات والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة من قبضة الحوثيين في جبهة الحديدة”.

وأضاف أن “العمليات العسكرية للتحالف العربي وقوات المقاومة اليمنية المشتركة في الحديدة أسفرت عن السيطرة على منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10 وتعزيز تواجد القوات في منطقة الكيلو 16 مع قطع أهم خطوط إمداد الميليشيات الرابط بين صنعاء و الحديدة”.

