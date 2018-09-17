جريزمان يهاجم فيفا بسبب خروجه من قائمة الأفضل

يرى الدولي الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، أن مستواه حاليا يجعله في نفس المرتبة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وأن خروجه من قائمة الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعد وصمة عار.. حيث كشف جريزمان في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية أن بدايته هذا الموسم كانت عظيمة بالنسبة له بعد الفوز بالدوري الأوروبي مع أتليتكو والمساهمة في الفوز بكأس العالم.

وتابع اللاعب قائلاً: "في الحقيقة أنا سعيد للغاية وأستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي سواء في النادي أو على المستوى الدولي مع لاعبين رائعين والمدربين أيضا، لكن ما تعرضت له في ترشيحات فيفا أمر غير مفهوم بالمرة".

وأضاف: "حلمي دائمًا هو الفوز بالألقاب وكأس العالم كان حلم الطفولة بالنسبة لي لأنني كنت أشاهده وأنا صغيرا عام 1998، وأتمنى مواصلة تحقيق الألقاب مع فريق أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، وبطولات أوروبا، والأمر نفسه مع المنتخب الفرنسي".

وبسؤاله عن رأيه في قائمة الأفضل وخروجه من القائمة المختصرة أعرب جريزمان عن استيائه قائلا: "لا شيء بيدي لأفعله، هذه قائمة الاتحاد الدولي ومن العار عدم وجود أي لاعب فائز بكأس العالم في تلك القائمة، هناك لاعبون رائعون في فرنسا حققوا نجاحات كبيرة، وساهموا في الفوز مثل كيليان مبابي ونجولو كانتي ورافائيل فاران وحتى أنا راضي عن أدائي في روسيا".

وعن مفاجآته بالخروج من القائمة أوضح جريزمان "كما أوضحت أنا لست في القائمة ولا حتى أي لاعب من فرنسا، قدمنا كأس عالم رائعا وحققنا اللقب.. ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟".

وبالحديث عن مقارنته مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كشف جريزمان "أعتقد أنني نوعية مختلفة ولا يمكن مقارنتي مع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار إمبابي، لكنني أؤمن أنني بنفس مرتبة رونالدو وميسي لكن يمكنني التحسن والتطوير أكثر فلست من نوعية اللاعبين الذين يسجلون 50 هدفًا وأكثر في الموسم".

وبالحديث عن رفض العرض المقدم من برشلونة وفرصة اللعب مع ليونيل ميسي ولويس سواريز أوضح جريزمان "هو بالفعل قرار كبير، لكن أنا رأيت كم هو أتليتكو مدريد نادي كبير، وأتلقى دعما كبيرا داخل النادي ولولا ذلك لخرجت من النادي دون تفكير، بخلاف أنني لدي ثقة كبيرة في سيميوني واللاعبين، وأريد مساعدتهم من أجل التطوير والتحسن وعندما تكون الأمور جيدة يكون من الأسهل الحصول على نتائج إيجابية".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أعلن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم، لعام 2018 «The Best»، والتي ضمت الثلاثي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مورديتش نجم المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدريد، على أن يتم الإعلان عن الفائز باللقب يوم 24 سبتمبر المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن.

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