قال متحدث باسم وكالة الطوارئ والكوارث النيجرية، سانى داتى، اليوم الإثنين، إن فيضانات اجتاحت عشر ولايات فى نيجريا، وأسفرت عن مقتل 100 شخص.

وأضاف سانى داتى: “بعد أن هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، أعلنت حالة كارثة وطنية فى أربع ولايات”.

وتعنى حالة الكارثة الوطنية أن الحكومة الاتحادية هى التى تتولى عمليات البحث والإنقاذ وإعادة توطين الضحايا فى المناطق المنكوبة التى تقع فى وسط وجنوب البلاد.

