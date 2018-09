نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، صورا جوية تظهر العديد من المواقع في سوريا، ومن بينها قصر الرئيس بشار الأسد، في خطوة اعتبرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تهديدا للأسد.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل حصلت على الصور من أحدث أقمار التجسس، الذي أطلقته إلى الفضاء عام 2013، واسمه “Ofek 11“.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت أيضا بمناسبة مرور 30 عاما على إطلاق أول قمر تجسسي إلى الفضاء عام 1988.

وتشمل الصور الثلاثة المنشورة، وهي بالأبيض والأسود، قصر الأسد المعروف بـ”قصر الشعب”، ودبابات في قاعدة عسكرية سوريا، ومطار دمشق الدولي، الذي تعرض إلى هجوم صاروخي السبت الماضي، قال النظام إنه “عدوان إسرائيلي”.

وقالت الصحيفة إنه يمكن النظر إلى نشر الصور على أنه إظهار للقوة وأيضا تهديد ضمني للنظام السوري، الذي تتعرض قواعده لغارات إسرائيلية مكثفة، تركز بشكل خاص على مواقع تمركز الميليشيات الإيرانية.

ويثير نشر الصور أيضا تساؤلات، خاصة أن إحداها لمطار دمشق الدولي، الذي يتهم النظام السوري تل أبيب بقصفه قبل يومين.

The post إسرائيل تهدد بشار الأسد بصور لـ”قصر الشعب” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية