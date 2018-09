ميليشيا إيرانية: سنسقط “عرش” رئيس الحكومة العراقية المقبل

هدد قيادي في ميليشيا “كتائب حزب الله العراقية” المدعومة من إيران بإسقاط “عرش” رئيس الحكومة العراقية المقبلة، في حال عدم “احترامه” لما وصفه بدماء مقاتلي الميليشيا.

وقال القيادي في الميليشيا المدعومة من إيران، أبوطالب السعيدي، في كلمة مصورة أمام أتباعه إن ما حدث من اتفاق بين الكتل السياسية في البرلمان على بعض المناصب، لم يكن ليحدث لولا دماء مقاتلي الكتائب، على حد تعبيره.

وأضاف أنه رغم أن الكتائب، التي تقاتل ضمن صفوف الحشد الشعبي حاليا: “لا تعمل بالسياسة”، وأنها تركز على العمل العسكري فقط، فإنها تسير على نهج مرشد إيران السابق الخميني، الذي قال إن “السياسة عين الدين”.

