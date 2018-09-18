روسيا: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب السورية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب السورية، مشيرا إلى أنه سيتم تنسيق التفاصيل مع دمشق خلال ساعات.

جاء ذلك في رد بالإيجاب، ردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان من الممكن الاستنتاج أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف ردا على سؤال حول موافقة دمشق على ذلك: "في الساعات القادمة نحن سنتفق معهم على كل البنود التي طرحناها في هذه الوثيقة".

ووقع وزيرا الدفاع الروسي والتركي في نهاية مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم حول استقرار الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وجاءت تصريحات شويجو عقب إعلان الرئيس بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في سوتشي الإثنين، عن التوصل مع أردوغان لحل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب.

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