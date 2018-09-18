أمريكا: السماح بـ 30 ألف لاجئ كحد أقصى العام المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستسمح بحد أقصى قدره 30 ألف لاجئ في العام المالي 2019، بانخفاض 15 ألفا عن العام الحالي.

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