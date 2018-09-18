اخبار

أمريكا: السماح بـ 30 ألف لاجئ كحد أقصى العام المقبل

تم النشر منذُ 36 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستسمح بحد أقصى قدره 30 ألف لاجئ في العام المالي 2019، بانخفاض 15 ألفا عن العام الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك