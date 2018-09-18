بعد أزمة لقاء بيراميدز.. عصام عبد الفتاح يرد: لم نخالف اللوائح

كتب:- أحمد بركات

كشف عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، سر اعتراض الجهاز الفني لفريق المقاولون قبل لقاء بيراميدز في الجولة السابعة للدوري، وتأخر إقامة اللقاء في موعدها المحدد له من جانب لجنة المسابقات، حيث قال عبد الفتاح في تصريحات خاصة للتحرير، إن المقاولون اعترض على بدء المباراة بدون حكم خامس، بعدما قرر اتحاد الكرة استقدام طاقم تحكيم تونسي لإدارة المباراة.

وشدد عبد الفتاح على أن غياب الحكم الخامس لا يخالف لائحة مسابقة الدوري، ولا يبطل نتيجة المباراة، خاصة أن مباريات الأهلي والزمالك، التي يديرها حكام أجانب لا يتم الاستعانة فيها بالحكم الخامس.

وأثار غياب الحكمين الخامس والسادس أزمة كبيرة قبل انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ونظيره بيراميدز في الجولة السابعة لمباريات الدوري المصري الممتاز، التي تقام على ملعب ذئاب الجبل، بعدما قرر اتحاد الكرة المصري استقدام طاقم تحكيم تونسي لإدارتها تلبية لرغبة نادي بيراميدز.

علاء نبيل، المدير الفني للمقاولون العرب، طالب بوجود الحكم الخامس والسادس في المباراة، ليتأخر انطلاق المباراة عن موعدها، وقام مراقب المباراة بعمل اتصال تليفوني، قبل أن يعطي الهاتف إلى مدرب ذئاب الجبل لتهدئته، لكن علاء نبيل صب غضبه على مراقب المباراة.

مسئولو المقاولون أكدوا أن إقامة اللقاء دون حكم خامس تعد مخالفة صريحة للائحة المسابقة التي بدأت بها، حيث أقيمت كل المباريات في وجود الحكم الإضافي، لكن سرعان ما ساهمت الاتصالات التي تمت بين مسئولي الجبلاية والجهاز الفني للمقاولون في إقناع الأخير بإعادة اللاعبين للملعب من أجل خوض اللقاء، الذي انطلق متأخرًا عن موعده.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، قد شن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة بعد تعادل فريقه مع الجونة، واتهم الجبلاية بمحاولة عرقلة مسيرة فريقه، مؤكدًا تحامل الحكام المصريين على ناديه، وهدد بالانسحاب من مسابقة الدوري في حالة عدم تعيين حكام أجانب لإدارة مبارياته.

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