بعد استجابته لطلبات تركي آل الشيخ.. كيف أحرج أبو ريدة الخطيب؟

فاجأ اتحاد الكرة جماهير الكرة ومسؤولي الأندية بإعلانه تطبيق تقنية الفيديو (VAR)، واستقدام حكام أجانب في مباريات الدوري خلال الفترة القادمة، بعد موافقة مجلس إدارة الجبلاية خلال اجتماعه الذي عقد ظهر أمس الأحد في مقر الاتحاد، ووصل الأمر إلى إعلان مجلس إدارة الجبلاية عن تعيين طاقم تحكيم تونسي لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب، التى أقيمت مساء الإثنين ووصول طاقم التحكيم بالفعل إلى القاهرة.

تحركات مجلس إدارة اتحاد الكرة جاءت بعد أيام قليلة من الانتقادات، التي وجهها تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية للجبلاية، ووصفه لها بأنها لا تهتم بتطوير الكرة المصرية بقدر اهتمامها بالرد على سما المصري.

عصام عبد الفتاح خرج للرد على هجوم تركي آل شيخ على التحكيم المصري وسياسة اتحاد الكرة، لكنه سرعان ما تراجع عن رده، ووافق على تلبية طلبات ناد بيراميدز، ثم فاجأ الجميع باستقدام طاقم تحكيم تونسي لمواجهة المقاولون صاحب المباراة، الذي كان آخر من يعلم بأن مباراته سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.

التقرير التالي يكشف كيف أحرج اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، بعدما تجاهل تلبية طلباته الأربعة في بيانه الأخير ضد الحكام بعد مباراة الإنتاج الحربي، بينما سارع في تنفيذ كل ما طلبه نادي بيراميدز على لسان تركي آل شيخ.

تجاهل الأهلي

الاستجابة السريعة من جانب اتحاد الكرة لطلبات بيراميدز كانت بمثابة المفاجأة للجميع، خاصة أن كل أعضاء الاتحاد، وعلى رأسهم عصام عبد الفتاح عضو المجلس ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، أعلنوا رفضهم الحكام الأجانب، وطالبوا بضرورة أن يتحمل النادي المقابل المالي، الذي سيحصل عليه طاقم التحكيم الأجنبي.

أعضاء اتحاد الكرة أكدوا استحالة تطبيق تقنية الفيديو بسبب تكاليفها الضخمة، وعدم وجود التجهيزات التي تساعد على تطبيقها في الملاعب المصرية، وهو ما جاء ردا على مجلس الأهلي الذي أصدر بيانا رسميًا قاسيًا يوم 3 سبتمبر الماضي هدد فيه بالانسحاب من مسابقة الدوري، بسبب أخطاء الحكم إبراهيم نور الدين في لقاء الأهلي والإنتاج الحربي

وجاء نص البيان كالتالي:

مجلس إدارة النادي الأهلي، يؤكّد تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني.

ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شئون اللعبة بالآتي:-

– إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة.

– إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.

– أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية.

– تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.

ويؤكّد مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم.

رفض طلبات الأهلي

بيان الأهلي وجد تجاهلا من مجلس إدارة اتحاد الكرة، واكتفى عصام عبدالفتاح بالرد، وإعلان رفض الجبلاية هذا البيان، واعتبره تدخلًا في شئون لجنة الحكام، وأكد أن اللجنة لن تحقق مع أي حكام، لأنهم بشر، والخطأ واردن مشددًا على أن الأهلي استفاد من أخطاء الحكام في بعض المباريات، ولم يصدر مجلس إدارته أي بيانات.

ووجه رئيس لجنة الحكام رسالة للأهلى بضرورة احترام اللوائح والقوانين، كما طالبهم باستقدام حكام أجانب على نفقتهم الخاصة، لأن الجبلاية لن تتحمل تكاليفهم.

وبعد بيان الأهلي ورد رئيس لجنة الحكام عليه هدأت الأمور، وتم اختيار حكام مصريين لكل جولات الدوري في الأسبوع التالي لأزمة الأهلي، ولكن الأخير تم تأجيل مباراته مع الداخلية بسبب مواجهته مع حوريا كوناكري الغيني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هجوم تركي آل الشيخ

في مساء يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر الماضي، وتحديدًا بعد انتهاء مباراة بيراميدز والجونة، التي حسمها التعادل الإيجابي 1-1، التي شهدت أخطاء تحكيمية، فوجئ الجميع بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومالك نادي بيراميدز يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة، واتهمه بعرقلة بيراميدز، وأكد تحامل الحكام المصريين على ناديه، وهدد بالانسحاب من مسابقة الدوري في حالة عدم تعيين حكام أجانب لإدارة مبارياته، ووصل به الأمر أن طالب بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ الرياضة المصرية من أصحاب المصالح الشخصية، الذين يعرقلون الاستثمار في مجال الرياضة.

الجبلاية تستجيب لطلبات آل الشيخ

تصريحات تركي آل الشيخ أحدثت تغييرًا كبيرًا في الأوضاع، ورغم خروج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتصريحات يعلن فيها رفضه الهجوم على الجبلاية، وإقحام الحكام في أزمات الأندية مع بعضها إلا أن مجلس إدارة الجبلاية أعلن عن عقد اجتماع يوم الأحد لاتخاذ بعض القرارات الهامة، وفوجئت الجماهير بالقرارات التي تضمنت البدء في دراسة تطبيق تقنية الفيديو ومخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن استخدامها في مباريات الدوري القادمة، كما تم الإعلان عن تعيين حكام أجانب في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، وتحمل الجبلاية تكاليف استقدام طاقم التحكيم التونسي، الذي سيدير اللقاء، التي وصلت إلى 3500 دولار.

سرعة اتحاد الكرة في الاستجابة لطلبات تركي آل الشيخ بعد ساعات قليلة من هجومه عليهم أثارت العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن مجلس الجبلاية تجاهل تمامًا طلبات الأهلي، التي جاءت قبل هجوم آل الشيخ على اتحاد الكرة بـ10 أيام، واكتفى رئيس لجنة الحكام وقتها بإعلان رفض اتحاد الكرة بيان القلعة الحمراء.

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