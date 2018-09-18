بعد أزمة صلاح وماني.. تعرف على أشهر صدامات اللاعبين بسبب الغيرة

كتب: إياد علي مبروك

تتصدر الآن أزمة محمد صلاح وزميله فى فريق ليفربول ساديو ماني، والحديث عن وجود غيرة بينهما، وتعمد عدم التمرير ومساعدة بعضهما البعض، الأمر الذي بدا جليا فى مواجهة الريدز الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير، التى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، ورغم الفوز إلا أن جماهير ليفربول خرجت غاضبة بعد المباراة بسبب المشاكل التى بدت واضحة تمامًا بين صلاح وماني، وابتعاد صلاح عن التهديف للمباراة الثانية على التوالى بسبب رعونة واضحة من الجناح السنغالي.

ولكن بالتأكيد أزمة صلاح وماني ليست الأولى فى تاريخ كرة القدم، نستعرض لكم فى السطور التالية أبرز الصدامات والصراعات للاعبين زملاء داخل نفس الفريق.

1- نيكولاس بيندتنر وإيمانويل أديبايور موسم 2009-2008 مع أرسنال

لم يستطع مهاجما أرسنال من إخفاء غيرتهما داخل الملعب، ودخل اللاعبان فى شجار بالفعل فى مباراة أمام توتنهام ببطولة البريميرليج، بعدما وجه المهاجم التوجولي غضبه على بيندتنر بعد عدم التمرير له فى إحدى هجمات الجانرز، وتدخل أرسين فينجر مدرب الفريق آنذاك، وقام باستبدال بيندتنر على الفور، وإخراجه من الملعب لاحتواء الموقف.

2- ماريو بالوتيلي وألكساندر كولاروف موسم 2012-2011 مع مانشستر سيتي

المهاجم الإيطالي دوما ما كان يثير الجدل حوله بسبب ردود فعله ضد الحكام والخصوم، لكن فى هذه المرة تدخل ماريو ضد زميله بالفريق كولاروف فى مباراة بالبريميرليج أمام فريق سندرلاند بسبب الخلاف حول تنفيذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن الظهير الأيسر الصربي تمسك بتنفيذ الركلة، الأمر الذي أثار بالوتيلي واستدعى تدخل قائد الفريق فينسنت كومباني للسيطرة على المهاجم الإيطالي وإبعاده.

3- بابلو أوزفالدو و ماورو ايكاردي فى موسم 2016-2015 مع إنتر ميلان

فى مباراة الديربي ضد الغريم اليوفنتوس لم يسيطر أوزفالدو على أعصابه، وكاد المهاجم الإيطالي فى الدخول فى مشاجرة بالأيدي مع زميله بالفريق إيكاردي، بعد رعونة وفردية من المهاجم الأرجنتيني، الذي تعمد عدم تمرير الكرة لأوزفالدو فى إحدى الهجمات فى نهاية المباراة، وتسبب ذلك الشجار فى رحيل أوزفالدو عن النيراتزوري مع نهاية الموسم.

4- نيمار وإدينسون كافاني فى موسم 2017-2018 مع باريس سان جيرمان

مع رحيله من برشلونة وانتقاله لباريس سان جيرمان تصور نيمار أنه سيكون النجم الأوحد للفريق، خاصة أنه عانى طويلا من سيطرة ميسي على الأضواء فى البلوجرانا، لكنه اصطدم بوجود المهاجم الأوروجوياني كافاني، وفى مباراة ديربي فرنسا أمام ليون ظهر الخلاف بقوة بين اللاعبين، عندما تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء وأخذ كافاني الكرة لينفذها، لكنه فوجئ بنيمار يحاول أخذ الكرة منه، ويدخل اللاعبان فى مناوشات قبل أن يتدخل زملاؤهما، ويبعدون نيمار خارج منطقة الجزاء.

الملاحظ من أغلب الصدامات السابقة فى تاريخ كرة القدم أنه دائمًا ما كانت تنتهى برحيل أحد اللاعبين عن الفريق، ويظل السؤال الآن: هل يتدارك محمد صلاح وساديو ماني مشاكلهما داخل الملعب أم يستمر الصراع بينهما الذي قد ينتهي برحيل أحدهما عن صفوف الفريق الإنجليزي؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا