جاريث بيل عن رحيل رونالدو: الوضع أصبح مريحًا الآن

كتب: إياد علي مبروك

عبر الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته وارتياحه خلال الفترة الحالية مع الفريق الملكي، بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار، التي كان يلازم فيها مقاعد البدلاء، وتحديدًا خلال فترة تولي زين الدين زيدان تدريب الفريق.

بيل تحدث اليوم الثلاثاء لصحيفة "الديلي ميل"، وأعرب عن سعادته بتولي جولين لوبيتيجي مهمة تدريب ريال مدريد الذي يجيد اللغة الإنجليزية، قائلا: "أشعر براحة من كل الجوانب حاليا، بالتأكيد أنا أتحدث الإسبانية، لكن الحديث بالإنجليزية سيسهل على الأمور كثيرًا، ولن يجبرنى على الدخول فى الكثير من التفاصيل".

وعند سؤاله على شعوره بعد رحيل كريستيانو رونالدو، قال: "بالتأكيد الأمر أصبح مختلفًا قليلا، الوضع أصبح مريحًا الآن، أعتقد أن الفريق يعمل بجماعية أكثر الآن، نعمل بوحدة أكثر الآن عن التركيز على لاعب واحد بعينه".

وأبدى بيل غضبه من عدم المشاركة كأساسي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي أمام ليفربول، قائلا: "شعرت بغضب شديد، كنت غاضبًا للغاية، لقد كنت أستحق المشاركة منذ البداية، لكن استفدت من ذلك الغضب عندما شاركت وسجلت هدفا".

عن العودة للبريميرليج، الذي شهد بداية مسيرته علق اللاعب الويلزي قائلا: "نعم دائمًا تريد العودة للعب فى البريميرليج، هو بمثابة موطني، لكني أستمتع باللعب فى ناد كبير والتتويج بالألقاب معه".

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