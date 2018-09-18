توصيات ملتقى القبائل في أجخرة

ايوان ليبيا – وكالات

طرح المشاركون في ملتقى القبائل الليبية الذي أقيم في بلدية أجخرة على مدى ثلاثة أيام، 10 توصيات للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مهددين بالتصعيد واللجوء إلى التظاهر والعصيان المدني بكافة المدن الليبية في حال عدم تنفيذها، ومؤكدين في الوقت ذاته على دعمهم لملتقى القبائل في ترهونة الذي أقيم أول أمس السبت.

وأكد المشاركون في ملتقى أجخرة من ممثلي القبائل الليبية في البيان الختامي على ضرورة:

1- توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتفعيل القضاء.

2- رفض كافة التشكيلات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة الليبية.

3- توحيد المؤسسات العامة والسيادية للدولة الليبية.

4- إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق اتفاق باريس.

5- مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع حظر التسليح عن القوات المسلحة الليبية.

6- الاستفتاء على الدستور بعد إعادة النظر في المسودة والأخذ بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي وردت من اللجان المختصة بالبرلمان.

7- تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن العفو العام.

8- تحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق والتأكيد على عودة النازحين والمهجرين.

9- تأمين الحدود الليبية ورفض توطين الهجرة غير القانونية والتدخل الخارجي في الشأن الليبي.

10- اقتراح تشكيل جسم تسند إليه متابعة التوصيات تحت مسمى (مجلس الشيوخ الليبي) على أن تكلف اللجنة التحضيرية بمتابعة الإجراءات المطلوبة.

11- اللجوء للمظاهرات العامة والعصيان المدني بكافة المدن الليبية في حالة عدم تنفيذ توصيات الملتقى.

وشدد المشاركون في الملتقى على ضرورة أن «تستقر البلاد تحت راية واحدة أساسها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الشعب الواحد في الشرق والغرب والجنوب تحت مظلة الجيش والشرطة» مشيرين إلى أن حالة الانقسام الراهنة التي تعيشها البلاد «أدت إلى انتشار الفوضى والفساد وعدم الاستقرار».

وجاء في البيان أن «المليشيات المسلحة المنتشرة في الغرب والجنوب» هي نتاج «الحكومات غير الشرعية والتي سخرتها لأجل حمايتها واستمرار بقائها في السلطة حيث دفعت لها المليارات من قوت الليبيين بغير وجه حق حتى تمكنت وتوغلت عدة وعتادًا وأصبح من الصعب القضاء عليها بسهولة وإخراجها من المشهد السياسي».

وأضاف أن «المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس هي التي تتحكم في القرار السياسي والاقتصادي»، مشيرين إلى أن ما يجري في غرب وجنوب البلاد «يحتاج إلى تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل تضميد جراح الوطن الممزق الذي تكالبت عليه قوى الشر العربية والغربية الأمر الذي أصبح ضرورة يفرضها واقع اليوم بعد أن تحولت حياة المواطن البسيط إلى جحيم….»، مؤكدين على «ضرورة وجود جيش قوي وشرطة نافذة السلطة والقرار تعمل على بطء الأمن والاستقرار»

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