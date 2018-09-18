تدريب أفراد الشرطة عبر شركات متخصصة

ايوان ليبيا – وكالات

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الاثنين، اجتماعًا مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، لمناقشة الخطة التدريبية لهيئة الشرطة «عبر شركات متخصصة» بحضور عدد من ممثلي الشركات. وأوضحت الحكومة أن الخطة التدريبية المعدة من قبل وزارة الداخلية تأتي ضمن مساعيها «لرفع كفاءة ضباط هيئة الشرطة وضباط الصف والجنود والأفراد بما يكفل تعزيز الأمن وحسن سير العملية الأمنية والتعامل مع المواطن».

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الحكومة الموقتة بديوان مجلس الوزراء في قرنادة و«حضرته عدد من الشركات المتخصصة في التدريب ورفع الكفاءة» ناقش «خطط الوزارة لرفع كفاءة ضباط هيئة الشرطة وضباط الصف والجنود والأفراد بالتعاون مع هذه الشركات».

وحثّ الثني خلال الاجتماع وزارة الداخلية على «ضرورة اتخاذ السبل الكفيلة برفع مستوى الكفاءة لدى كافة المنتسبين بما يكفل حسن التعامل مع المواطن وتعزيز الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها وتتبع الجناة في حال ارتكابهم الجرم وعدم إفلاتهم من العقاب».

وأكد وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، «أن هذا ما دأبت عليه الوزارة وأنها وضعت الترتيبات اللازمة لتدريب منتسبيها بما يرفع من كفاءتهم وأدائهم للعمل على أكمل وجه» وفق ما نشرته الحكومة الموقتة.

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