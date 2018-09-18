العبادي والحلبوسي يتفقان على الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

اتفق الدكتور حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الجديد، في لقاء جمعهما في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بمكتب الأول في بغداد، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية، والالتزام بالأطر والتوقيتات الدستورية، وتكاتف الجهود لتطوير الخدمات وإعمار جميع المحافظات وتلبية مطالب أبنائها، كما شددا على حفظ وحدة العراق وشعبه الذي واجه عصابة داعش الإرهابية وضحى وانتصر على الإرهاب والطائفية بوحدته وبسالة قواته الأمنية.

كان قد قرر أعضاء البرلمان العراقي، اختيار المهندس محمد الحلبوسي محافظ الأنبار السابق، رئيسًا لمجلس النواب بدورته الجديدة، ممثلا عن الكتل السنية، ومن المنتظر أن تدخل الكتل السياسية العراقية في مفاوضات لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، التي تختار رئيس الوزراء وحكومته، فضلا عن رئيس الجمهورية.

وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي، أن الأخير قدم التهنئة إلى محمد الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، معربا عن تمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة لمصالح الشعب العراقي، داعيا رئيس البرلمان للعمل على تسريع إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تدعم التوجه نحو إعمار العراق واستقراره وازدهاره وتحقيق تطلعات شعبه وتلبية مطالبه المشروعة.

وأضاف البيان، نقلا عن الحلبوسي، تأكيده على "أهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب العراقي ووحدته وحفظ سيادته وثروته الوطنية"، مشيرا إلى "حرص البرلمان بدورته الجديدة على تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش بين العراقيين والتعاون مع السلطة التنفيذية والعمل على إدامة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها".

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