اللواء السابع : مليشيات طرابلس تحاول مباغتتنا

ايوان ليبيا – وكالات

أصدر اللواء السابع مشاة أمس الاثنين على تمام الساعة السابعة و 20 دقيقة بتوقيت طرابلس إيجاز عسكري بشأن آخر التطورات الميدانية في مدينة طرابلس حيث كشف أن من وصفهم بـ” المغرر بهم من المليشيات المتحصنة بالأحياء السكنية” في طرابلس حاولوا مباغتة قواته في مختلف المحاور ، مبيناً بأن وحداته قاموا على الفور بالتعامل مع هذه “المليشيات” وفق الخطط العسكرية المحكمة.

وأكد اللواء السابع في ختام ايجازه على أنه لا يزال ملتزماً بالهدنة ، داعياً أفراد من وصفهم بـ”مليشيات المغرر بهم” إلى العودة ألى بيوتهم وعدم المشاركة مع “المارقين” في هذه الخروقات.

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