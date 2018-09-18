مضادات النظام السوري تسقط طائرة روسية بالخطأ

العنوان-دمشق

قالت روسيا إن النظام السوري، الثلاثاء، أسقط طائرة عسكرية روسية فوق سوريا، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، الذي قالت إنها “تحتفظ بحق الرد”.

وحملت الوزارة إسرائيل مسؤولية ما أسمته الخطأ الذي حصل، بسبب أن “إسرائيل حذرت روسيا من عملية مزمعة قبل دقيقة واحدة من تنفيذها”.

وفي التفاصيل، قالت روسيا، إن “الطيارين الإسرائيليين دفعوا الطائرة الروسية في مسار أنظمة الدفاع الجوي السورية”، وأن “الوقت لم يكن كافيا لإبعاد الطائرة الروسية عن دائرة الخطر”.

وأضافت أن بعد “مقاتلات إسرائيلية تسترت بطائرة إيل-20 الروسية، ما أدى إلى إسقاطها بصاروخ سوري”.

وأكدت أن “الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية، لتصبح عرضة للنيران السورية”.

وأفادت بأن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم، بسبب ما قالت إنها “أفعال إسرائيل غير المسؤولة”.

وقالت إن “أفعال إسرائيل في سوريا استفزاز متعمد”، وأنه “من غير الممكن ألا يكون الجيش الإسرائيلي قد رأى الطائرة الروسية وهي تستعد للهبوط”.

المصدر (وكالات)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية