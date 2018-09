المتوسط:

منعت ميليشيات الحوثي الإيرانية عددا من السيارات التابعة لمنظمات إغاثية من المرور وقامت باحتجازها بمحافظة إب وسط اليمن، وفقا لمصادر محلية.

وأوضحت تلك المصادر، اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين احتجزوا طواقم إغاثية في نقاط تفتيش تابعة لهم في منطقة مشورة غرب مدينة إب، ومنعتهم من الوصول إلى المديريات المستهدفة غربي المحافظة.

وأفادت المصادر أن المتمردين احتجزوا 4 سيارات تابعة لمنظمات دولية ومحلية، من بينها مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة واتحاد نساء اليمن، وأشهروا السلاح في وجه طواقمها الإغاثية.

وأوقفت جميع المنظمات أنشطتها في المحافظة، بما في ذلك اليونسيف احتجاجا على ذلك، فيما تجري وساطات محلية لاستئناف أنشطتها.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من توقيف مواد إغاثية بنقطة مشورة غرب مدينة إب كانت متجهة إلى مديرية مذيخرة جنوب غرب المحافظة.

The post الحوثيون يحتجزون سيارات الإغاثة بمحافظة إب اليمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية